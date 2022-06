La fin des mesures sanitaires pousse les contaminations à la hausse

Si plusieurs avaient espoir de considérer la pandémie comme étant derrière nous, la tendance à la hausse des derniers bilans COVID, mais également d’une 7e vague annoncée en Europe, montre qu’elle n’est pas terminée.

Mardi, le Québec a rapporté 113 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, un bilan en hausse, mais moins exponentiel que lors des dernières vagues.

La fin des mesures sanitaires, dont le retrait du masque dans les endroits publics, pousse les contaminations à la hausse.

«Oui on voit des augmentations de cas et d’hospitalisations, mais elles ne sont quand même pas aussi explosives que l’on a vécu durant l’hiver. Ce sont de nouveaux sous-variants qui sont en cause. N’oublions pas que les mesures ont été retirées et c’est ce qui fait en sorte que cette transmission-là devient plus active», observe le virologue Benoît Barbeau en entrevue au TVA Nouvelles de Midi.

Par ailleurs, en raison des vaccins reçus, même s’ils ne sont pas parfaitement efficaces contre les sous-variants, le virus est beaucoup moins dangereux qu’il ne l’était, ajoute-t-il.

«À cause des vaccins, mais aussi les variants Omicron sont beaucoup moins sévères. C’est un avantage que nous avons en ce moment», souligne-t-il.

Une campagne de vaccination de rappel est prévue à l’automne, et selon M. Barbeau, les vaccins anti-COVID «améliorés» permettront de mieux cibler les variants.

