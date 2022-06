La guerre en Ukraine a coûté 56 millions $ US à Couche-Tard

L’invasion russe en Ukraine a coûté un peu plus de 56 millions $ US (environ 72 millions $ CAN) au géant lavallois Couche-Tard, a révélé l’entreprise en divulguant ses résultats financiers de la dernière année mardi soir.

Dans la foulée de l’invasion et des sanctions occidentales imposées à la Russie, Couche-Tard avait annoncé la suspension de ses activités dans 38 magasins en Russie.

«Conséquemment, [...] il a été déterminé que nous avions perdu le contrôle sur notre placement dans nos filiales russes en propriété exclusive. Suite à ces événements, un montant de 56,2 millions $ a été comptabilisé au poste Amortissement et perte de valeur», peut-on lire dans le rapport annuel de l’entreprise.

Le quatrième trimestre de Couche-Tard conclu le 24 avril dernier, marqué par la guerre et l’envol des prix de nombreux produits, dont le carburant, a été moins profitable qu’en 2021.

En effet, le géant des commerces de proximité a déclaré un bénéfice net de 477,7 millions $ US pour le quatrième trimestre de 2022, contre 563,9 millions $ US en 2021, un montant en baisse de 15,3 %.

Plus largement, Couche-Tard a engrangé un bénéfice net de 2,68 milliards $ US pour son exercice financier de 2022, en légère baisse de 0,8 % par rapport aux 2,71 milliards $ US cumulés lors de l’exercice 2021.

«Ce trimestre, l'inflation a atteint des niveaux jamais vus en 40 ans et, sans aucun doute, les consommateurs en ressentent la pression tant à la pompe que dans nos magasins», a reconnu Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

Le chef de la direction financière de Couche-Tard, Claude Tessier, juge malgré tout que l’entreprise a bien tiré son épingle du jeu. «Nos résultats, tant pour le quatrième trimestre que pour l'exercice 2022, ont dépassé nos attentes à bien des égards, surtout dans un contexte mondial difficile», a-t-il soutenu en soulignant que l’inflation a affecté tous les aspects des activités de l’entreprise.