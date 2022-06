Le Fonds Québecor finance le retour des «Contes pour tous»

Le film «Coco ferme», qui va marquer le retour de la série des Contes pour tous, cette fois sur Club illico, obtient un appui financier du Fonds Québecor en vertu de la 24e ronde de financement de son Programme d’aide soutenant la production cinématographique.

Produit par Attraction Images et La Fête Content & Concept, «Coco ferme» va s’intéresser à Max, un entrepreneur de 11 ans qui va se lancer dans la création d'une ferme de 500 poules pondeuses.

C’est TVA Films qui va distribuer «Coco ferme», qui est attendu sur Club illico en 2023. Le producteur Dominic James, qui signe également le scénario, avait indiqué à l’Agence QMI en mai que le film allait autant faire rire qu’émouvoir. Le tournage doit se dérouler cet été en Estrie, sous la houlette du réalisateur Sébastien Gagné.

Dans le cadre de cette 24e ronde de financement, les trois projets retenus se partagent une somme totale de 718 000 $.

Les deux autres longs métrages retenus sont «Cœur de slush», produit par Christal Films Productions et distribué par Les Films Opale. Le film est tiré du roman du même nom de Sarah-Maude Beauchesne, qui signe aussi le scénario. La réalisatrice Mariloup Wolfe dirige le plateau.

Quant au troisième et dernier projet, il s’agit de «Simple comme Sylvain», produit par Metafilms et distribué par Les Films Séville. Monia Monia Chokri réalise, elle qui vient de lancer son film «Baby-sitter».

Tant «Cœur de slush» que «Simple comme Sylvain» ont reçu des sous de Téléfilm Canada et de la SODEC.

Depuis son lancement en septembre 2010, le Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle) du Fonds Québecor a octroyé une aide financière totalisant plus de 17,1 millions $ pour 104 projets, soit plus de 16,1 millions $ pour 90 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.