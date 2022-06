Le Musée du baseball Fernand-Bédard enfin inauguré

Le Musée du baseball Fernand-Bédard a été inauguré mardi devant une vingtaine de personnes, dont celle à qui il doit son nom, au Stade Quillorama de Trois-Rivières.

Après trois ans de travail et de recherche, les promoteurs du musée ont pu dévoiler le fruit de leur travail. Bagues, chandails, casquettes... Ce sont près de 100 ans d'histoire qui se retrouvent au Musée du baseball Fernand-Bédard; une première au Québec.

«On dit nos débuts dans le baseball professionnel, mais on explique aussi l'arrivée du baseball à Trois-Rivières. Ça a commencé dans la cour du Séminaire Saint-Joseph. À un moment donné, on a eu nos propres équipes professionnelles, donc on fait le tour de toutes les équipes professionnelles qui ont joué à Trois-Rivières», a expliqué le président du musée, Bob McDuff.

Une centaine d'années d'histoire, ça représente beaucoup de recherches pour retrouver des articles spécifiques. Certains ont été plus difficiles à trouver que d'autres, selon la directrice générale du musée, Nicole Girard.

«Une chose qui est amusante, c'est Robert Larose, un ancien arbitre, qui nous a fait don de la valise d'Émilien Côté, qui est un arbitre avant son époque à lui. Émilien lui a donné sa valise quand il a pris sa retraite», a-t-elle évoqué.

À 90 ans, le grand homme du baseball régional, Fernand Bédard, tenait absolument à voir le musée de ses yeux. Il a d'ailleurs été le premier à le visiter, près d'une semaine avant le dévoilement.

«C'est fantastique. Je savais qu'il y avait beaucoup [d'articles], mais pas autant que ça», a commenté M. Bédard.

Plusieurs items de sa collection personnelle se retrouvent au musée pour être exposés.

«Quand il s'est installé chez nous, il avait plein de boîtes, plein de trophées, plein de trucs qu'il voulait garder. Il disait : ''je ne sais pas quoi faire avec, mais pour l'instant, je veux les conserver", alors on les a conservés», a raconté sa fille, Carole Bédard.

Les promoteurs espèrent que d'autres locaux puissent être libérés dans le futur pour laisser place cette fois à d'autres histoires du baseball comme celle du junior.

Le musée ouvrira ses portes jeudi au public et devrait demeurer ouvert au moins jusqu'en septembre.