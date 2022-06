Les antitramway exigent que la Ville cesse tous les travaux et tienne un référendum

Les militants antitramway et leur avocat Guy Bertrand mettent la Ville de Québec en demeure de cesser tous travaux sur le tramway et menacent de la poursuivre, mais admettent que, sans l'appui financier de la population, ils n'ont pas les moyens de le faire.

Le groupe Québec mérite mieux et l'avocat Guy Bertrand ont fait parvenir mardi une mise en demeure à la Ville de Québec, lui demandant de «cesser ou de faire cesser immédiatement tous travaux et interventions sur son territoire reliés à la mise en chantier et à la construction du projet de tramway à Québec, de procéder à une étude comparative portant sur les modes alternatifs de transport collectif et à la tenue d'un référendum».

Ils exigent aussi que la Ville freine le processus d'acquisitions.

Le groupe donne sept jours à la Ville pour répondre à son ultimatum.

«C'est pas une farce!» a lancé Me Bertrand, assurant du sérieux de la démarche.

Me Bertrand s'attend à ce que les avocats de la Ville convainquent le maire Bruno Marchand qu'il est «dans de beaux draps» avec ce projet de près de 4 milliards de dollars et qu'ils lui conseillent de communiquer avec lui pour en venir à une entente. Il exige comme «condition minimum» l'arrêt des travaux.

Si, au bout de sept jours, les autorités de la Ville n'ont pas donné signe de vie, le groupe menace de poursuivre en demandant au tribunal une injonction.

Pas les moyens

Cependant, l'avocat admet d'emblée que son mandat s'arrête après la démarche de mise en demeure et que le groupe à lui seul n'a pas les moyens de s'engager dans une coûteuse entreprise judiciaire.

«C'est clair que, si la population ne se manifeste pas auprès de Québec mérite mieux pour faire sa part et qu'ils n'ont pas les moyens de se présenter devant la Cour, on ne peut pas non plus abuser des ressources judiciaires en présentant une cause et ne pas la développer», a concédé Me Bertrand.

«S'il n'y a pas d'appui massif de la population, le processus judiciaire va s'arrêter là.»

Lors d'une conférence de presse donnée mardi matin, le groupe, avec à sa tête la militante Dorys Chabot et le chroniqueur Donald Charette, a révélé avoir amassé 60 000$, grâce à de «petits donateurs», dans sa croisade contre le tramway.

«On a payé les services juridiques. Jusqu'à maintenant, on a réussi à couvrir entièrement les dépenses», a indiqué M. Charette, qui se dit convaincu de recevoir un appui de la population, par des dons sur le site web du groupe. «Si ça va plus loin, il va falloir que les gens se mobilisent plus et qu'on ait plus de contributions, parce qu'on fait face à des adversaires qui ont les poches très creuses.»

Une campagne de publicité radio et télé est aussi en cours.

Inconstitutionnalité

Québec mérite mieux prétend que le projet de tramway est inconstitutionnel, illégal et illégitime. Selon les demandeurs, la loi adoptée pour la réalisation du tramway est illégale et rend inconstitutionnelle toute décision autorisant le processus d'expropriation.

Les demandeurs estiment qu'on a porté atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment celui de défendre leur propriété. Selon eux, la Ville commet un «abus de pouvoir» avec son projet.

«Les mesures que vous avez mises en œuvre pour imposer le projet de tramway aux citoyens de Québec n'étaient ni raisonnables ni justifiables et [...] ces mesures étaient contraires aux valeurs démocratiques et au bien-être général des citoyens de Québec et de sa région», écrivent-ils dans leur mise en demeure.