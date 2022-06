Opération 1er juillet: Montréal se dit «prête», malgré le manque de financement

Les Montréalais pourront compter sur l'«opération 1er juillet», mise en place par la Ville, pour les soutenir à l'approche de la période des déménagements, et ce, malgré le manque de financement concernant les logements à faibles revenus.

À ce jour, plus de 5000 logements à faibles revenus sont encore en attente d'un financement d'Ottawa, empêchant ainsi les projets d'évoluer.

Or, la crise du logement est à son apogée à Montréal et la Ville ne peut se permettre d'attendre plus longtemps, selon une lettre de la mairesse Valérie Plante au ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc, obtenue par TVA Nouvelles.

Le Fonds de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un point clé de la Stratégie nationale sur le logement et, sans son financement, le taux d'abordabilité des logements montréalais se creuse. En effet, le financement des projets par le FNCIL a une incidence directe sur le coût payé ensuite par les locataires.

«Bien que des solutions à court terme aient été proposées par le gouvernement du Québec – dont une marge de crédit –, elles ne sont pas applicables aux projets montréalais vu leurs particularités», a expliqué la mairesse dans la lettre.

À l'approche de la période des déménagements, il «importe de régler rapidement la situation», selon Mme Plante.

Malgré ce manque de financement, la Ville de Montréal continuera de soutenir les citoyens en cette période particulièrement anxiogène pour ceux qui n'auront bientôt plus de logis.

Les locataires pourront compter sur l'aide de la municipalité, entre autres, pour se reloger, s'héberger ou entreposer temporairement leurs biens.

La Ville a également mobilisé ses meilleures équipes pour soutenir les citoyens, soit son Service de l'habitation, l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), les arrondissements et le 311.

Ce dernier est la principale ressource vers laquelle il faut se tourner en cas de questions concernant la période de déménagements.

«Nous avons mis en place un système efficace pour aider les ménages locataires dans le besoin qui sont à la recherche d’un logement ou d’un hébergement. Nous sommes mobilisés sur le terrain, à l'écoute des besoins de la population, avec tous nos partenaires, depuis plusieurs mois déjà», a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.