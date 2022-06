Plus d’un demi-milliard de masques produits à Montréal en deux ans

Plus de 525 millions de masques chirurgicaux et respirateurs N95 ont été produits à Montréal en deux ans par l’entreprise québécoise Medicom.

«Produire plus d'un demi-milliard de masques et de respirateurs N95 au milieu d'une pandémie est un effort herculéen», estime le chef de l’exploitation de Médicom, Guillaume Laverdure.

Chef de file mondial dans la production d’équipement de protection individuelle (ÉPI), Medicom a rapidement répondu à l’appel du gouvernement fédéral au début de la pandémie. En moins de trois mois, l’entreprise a transformé un ancien entrepôt en usine. Pas moins de 15 lignes de production de masque et de respirateurs avaient été mises en marche en juillet 2020.

Capture d'écran

«La société québécoise Medicom a répondu à l'appel à l'action du gouvernement du Canada en offrant des solutions novatrices pour fournir de l'équipement de protection individuelle nécessaire à la lutte contre la pandémie lorsque nous en avions le plus besoin», a souligné le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. Ce dernier a profité de l’occasion pour remercier les employés de l’entreprise qui ont travaillé d’arrache-pied pour produire de l’équipement de protection.

Aujourd’hui, ce sont 23 lignes de production qui produisent près de 1,5 million de masques chirurgicaux et N95 quotidiennement.

«En construisant et en consolidant notre usine, nous avons renforcé notre autonomie en matière de production et de fourniture d'équipements ÉPI au Canada et accru notre résilience face à la nature instable des chaînes d'approvisionnement mondiales», a expliqué M. Laverdure.