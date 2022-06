Relance d’une mine de lithium à Val-d’Or

La minière Sayona Québec a annoncé, mardi, la relance de son projet de mine de lithium Authier dans le secteur de Val-d’Or afin d’alimenter le marché américain des véhicules électriques.

L’entreprise, une filiale de l’Australienne Sayona, a expliqué par communiqué avoir levé environ 80 millions $ US (environ 103 millions $ CAN) avec sa partenaire de la Caroline du Nord Piedmont Lithium pour améliorer la qualité et la production dans la mine.

Les installations devraient reprendre du service au cours de la première moitié de 2023, grâce à l’arrivée de nouveau matériel, qui permettra de diminuer le coût de production à la mine.

«Nous sommes excités par ce nouveau pas en vue d’alimenter en ressources plus que nécessaires le marché nord-américain du lithium. Redémarrer le projet s’enchâsse dans notre plan de devenir une compagnie générant des revenus au cours de 2023», a exprimé le président et chef de la direction de Piedmont Lithium, Keith Phillips.

M. Phillips ne cache pas, avec la relance de la mine, qu’il espère que son entreprise devient un joueur incontournable sur le marché du lithium.

En vertu de l’entente entre les deux partenaires, Piedmont Lithium pourra acheter au moins 50 % de la production de la mine de Sayona Québec, au prix du marché, avec un plancher à 500 $ US et un plafond à 900 $ US.

La mine de Sayona doit produire, à terme, 113 000 tonnes métriques par année de spodumène, un minéral composé en partie de lithium.