Tramway: «On continue», répond Marchand à la mise en demeure

Le maire de Québec n'a pas l'intention de cesser les travaux du tramway, tel que le réclame un groupe de militants dans une mise en demeure. «On continue, on avance», lance Bruno Marchand.

Quelques heures après la réception d'une mise en demeure de la part du groupe Québec mérite mieux et de son avocat Guy Bertrand, le maire Marchand a indiqué que la Ville poursuit ses travaux quoi qu'il arrive.

«Les travaux se font, les travaux suivent le calendrier et on avance», a tranché M. Marchand mardi. Il ajoute que les services juridiques de la Ville étudient la réponse à donner à la mise en demeure. «On n'a pas statué, on va prendre le temps de lire ce qui nous a été envoyé, pour que le contentieux de la Ville travaille et fasse la bonne réaction. Est-ce qu'on répond à cette mise en demeure? Est-ce qu'on n'y répond pas? Il n'y a rien qui a été décidé.»

«Dans les règles de l'art»

Le maire estime que les travaux du tramway ont été faits «dans les règles de l'art» et il se dit confiant d'avoir gain de cause si le tout se transporte devant les tribunaux. «On a respecté tous les règlements auxquels on est assujettis.»

Quant au financement populaire que le groupe veut amasser, le maire est agacé par le fait que des donateurs provenant de l'extérieur de Québec soient en mesure de financer une contestation judiciaire concernant un projet dans la capitale. «Si c'est des gens de l'extérieur qui viennent financer quelque chose contre les gens de Québec, ça me semble problématique.»

Il exhorte d'ailleurs Québec mérite mieux à publier de façon transparente leurs sources de financement et leur provenance. «On ne garde rien secret, on leur demande de faire de même.»

Contestation tardive

Selon lui, cette contestation survient tard dans le projet. Reprenant à son compte le nom du groupe antitramway, le maire a réitéré l'importance de réaliser ce projet. «Moi, je pense que Québec mérite mieux que le statu quo. Québec mérite mieux que d'être la dernière ville à la traîne des autres villes canadiennes parce qu'on n'a pas de transport structurant. Québec mérite mieux que d'encore une fois passer notre tour sur du financement provincial et fédéral à la hauteur de trois, quatre milliards.»