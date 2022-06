Un Madelinot pédale pour les enfants malades

Un Madelinot termine présentement une randonnée de vélo de près de 2 500 kilomètres au profit d’Opération Enfant Soleil.

Jean-Yves Lebreux de Havre-Aubert, ex-greffier à la retraite de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, avait initié son projet 1G 2P, soit Un Gars Deux Pédales, l’an dernier, afin de réaliser un rêve sportif personnel tout en contribuant à la cause des enfants malades. Il avait cependant dû le repousser en raison de la pandémie.

Son périple, qu’il a amorcé le 2 juin à Rouyn-Noranda, en Abitibi, et qui prendra fin jeudi soir à son arrivée à Cap-aux-Meules à bord du traversier, lui aura permis d’amasser près de 22 000 $. «L’Opération Enfant Soleil, c’est la plus grande chaîne de solidarité au Québec, fait valoir M. Lebreux. Et tous les dons recueillis sont entièrement versés à l’organisation. Il n’y a pas de frais [de gestion]. Et moi, je le fais de bon cœur, pour donner de l’espoir aux enfants.»

Rejoint mardi à Cavendish, à l’Île-du-Prince-Édouard, lors d’une des trois journées de repos qu’il s’est accordées sur un itinéraire de 30 jours, le cycliste amateur s’est déclaré très impressionné par la générosité des gens. «Les gens nous voient passer avec le chandail Opération Enfant Soleil et, comme ils ont entendu parler de nous sur les médias sociaux, à la radio, à TVA, ils nous arrêtent pour nous faire des dons. Les dons se sont ajoutés tous les jours et ça nous a donné du carburant pour la route!»

Jean-Yves Lebreux est accompagné d’un comparse, Mario Grondin de Bécancour. Tandis qu’il avait déjà fait don de l’argent recueilli l’an dernier, au montant de 11 000 $, il en a versé une autre part de 5 500 $ lors du Téléthon d’Opération Enfant Soleil du dimanche 5 juin dernier. Une cérémonie sera organisée à son retour dans l’archipel, pour la remise du solde récolté.

Notons que l’édition 2021 d’Opération Enfant Soleil a notamment permis l’acquisition, par le Centre de santé et de services sociaux des Îles, de deux fauteuils roulants pédiatriques, d’un casque adapté aux enfants pour les examens d’électroencéphalogramme, de même que d’un système de photothérapie pour le traitement précoce de la jaunisse. Les investissements découlant de l’édition 2022, qui s’est soldée par une récolte de plus de 150 415 $ dans l’archipel, seront annoncés le printemps prochain.