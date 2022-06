Un taux d'occupation de 200% à l'hôpital Anna-Laberge

Les urgences de plusieurs hôpitaux de la province sont sous pression depuis le début de la saison estivale.

• À lire aussi: Fermeture d’urgences durant l’été : «C’est sûr que les soins sont affectés»

• À lire aussi: Six urgences partiellement fermées cet été au Québec

À l’urgence de l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal, le taux d’occupation atteint les 200%.

La situation est particulièrement préoccupante pour les usagers qui doivent se présenter aux portes de l’urgence.

Une dame accompagnée de son fils dans la salle d’attente explique le désarroi qu’elle vit depuis plusieurs heures : «mon fils a eu un accident au dek hockey. Sa clavicule est cassée. On attend depuis 13h30 maintenant, mais on le sait que sa clavicule est cassée depuis onze heures».

Bernard Cyr, directeur adjoint au CISSS de la Montérégie-Ouest, a lancé quelques pistes de solutions pour désengorger les urgences de ses établissements : «on essaye de moduler [l’ouverture des lits]. On est en mesure d’ouvrir une quinzaine de lits, de façon sporadique pour donner un peu plus d’oxygène à l’urgence».

Pour assurer une gestion appropriée de la clientèle, M. Cyr et son équipe aident les patients à trouver le service qui leur convient le mieux.

«On fait des réorientations de patients. Parfois, on ne sait pas où aller, on a mal à une oreille, on a mal au coude. Alors, on fait en sorte de les réorienter. Hier, on a réorienté près de 33% de notre clientèle dans des cliniques privées et ça a fait en sorte de baisser la pression dans l’organisation», soutient le directeur général adjoint.

Hugo Loiselle, coordonnateur aux urgences et soins intensifs pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, évoque une problématique à laquelle les urgences du Québec seront confrontées dans les années à venir.

«L’urgence à Anna-Laberge est composée d’environ 36% de personnes âgées de 75 ans et plus. On anticipe, dans les prochaines années, une hausse de 1 patient sur 2 qui aurait plus de 75 ans. On doit se préparer en conséquence», souligne-t-il.

En dernier lieu, les responsables du CISSS de la Montérégie-Ouest conseillent aux gens qui le peuvent d’éviter de se présenter à l’urgence et de se tourner vers leur médecin de famille ou leur pharmacien.