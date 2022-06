Agressions sexuelles: un recours collectif contre le diocèse de Sherbrooke

Une demande d’autorisation d’action collective contre le diocèse de Sherbrooke a été déposée mercredi matin à la Cour supérieure.

La cause est portée par un groupe de personnes, leurs héritiers et ayants droit «ayant été agressées sexuellement par un membre du clergé, un employé ou un bénévole, laïc ou religieux, se trouvant sous la responsabilité de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke ou de l’Archevêque catholique romain de Sherbrooke ayant exercé leur autorité sur le Diocèse de Sherbrooke, durant la période comprise entre le 1er janvier 1940 et le jugement à intervenir», peut-on lire dans la demande.

La cause est portée par un homme aujourd’hui âgé de 84 ans. Selon la requête, l’homme avait 12 ans lorsqu’il aurait été agressé sexuellement en 1949 par le vicaire de la paroisse Saint-Isaac-Jogues, identifié comme étant Edmond Doran, alors qu’il aidait à effectuer des travaux dans le bâtiment.

Les agressions prenaient la forme d’attouchements des parties génitales de la victime et se seraient reproduites à plusieurs reprises dans les années qui ont suivies.

«Ça remonte à il y a très longtemps, et c’est en cela qu’on voit que la société commence à changer. Les victimes veulent parler. Même si ça a pris plus de 50 ans avant de dénoncer, elles veulent le faire», a déclaré l’avocat du cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats, Justin Wee, qui représente le demandeur.

Outre la demande d’action collective, la victime, qui a notamment souffert d’anxiété et de dépression, demande 300 000 $ à titre de dommages non-pécuniaires pour les préjudices découlant de ces agressions, ainsi que 150 000 $ pour ses pertes pécuniaires, et 150 000 $ à titre de dommages punitifs.

«C’est l’occasion historique, une fois pour toutes, on va dénoncer ce qui s’est passé. Pour ceux et celles qui veulent dénoncer les crimes qu’ils ont subis, il faut le faire maintenant et c’est grâce à ça qu’on mettra la lumière sur tout ce passé et que la justice pourra être rendue», a-t-il ajouté en appelant d’autres éventuelles victimes à parler.

--Avec la collaboration de Jasmin Dumas, TVA Nouvelles.