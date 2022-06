Airbnb: des partys qui continuent malgré leur interdiction

Alors que les partys sont dorénavant interdits de manière permanente dans les lieux locatifs de Airbnb, certaines personnes continuent d’en faire malgré tout.

• À lire aussi: Fini les partys dans les logements Airbnb!

Stéphanie Paillé est propriétaire d’un condo dans un immeuble situé sur la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. Ses voisins ne respectent pas le règlement. Leurs visiteurs ont d'ailleurs souvent causé des dommages.

«Il y a eu des partys de piscine. C'était pendant la COVID aussi. Donc, il y a eu des bris, de la vitre un peu dans la piscine, des dommages aussi avec les BBQ. Les gens ne prenaient pas soin des lieux», raconte Mme Paillé.

Pourtant, depuis 2020, Airbnb interdit les partys dans ses lieux locatifs. Le règlement est devenu permanent sous prétexte que les plaintes ont baissé de 61% au Québec.

«Malgré les communiqués pour avoir un semblant d'acceptabilité sociale, il n'y a jamais eu de réelle volonté d'appliquer ces directives-là sur le terrain», croit Martin Blanchard du Regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec.

Aux yeux des associations de locataires, Airbnb n'est pas crédible.

«Airbnb n'a jamais réellement collaboré pour ce qui est de faire en sorte de réduire les nuisances. Celle-ci dont on parle, c'est celle du bruit et des fêtes», estime M. Blanchard.

Puisqu’elle monopolise un grand nombre de logements et qu’elle gonfle les prix, la plateforme devrait disparaître, selon M. Blanchard.

«Il peut y avoir des modes de faire en sorte que lorsqu'on va en vacances, on puisse louer son logement, mais Airbnb ne participe pas à ça. Airbnb est plutôt une entreprise prédatrice qui enlève des logements et qui les reloue beaucoup plus cher», croit-il.

En 2020, 6600 usagers ont été bannis de la plateforme pour avoir fait la fête.