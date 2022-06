Armes à feu: «le fédéral doit faire sa job», dit la mairesse de Montréal

Pour diminuer la présence des armes à feu, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit que tous les paliers gouvernementaux doivent mettre l’épaule à la roue pour freiner ce problème dans la métropole.

«Le fédéral doit faire sa job parce que les armes, on n’en veut pas. Le SPVM a retiré plus de 1000 armes depuis un an. C’est énorme!», a-t-elle mentionné mercredi soir en entrevue avec TVA Nouvelles.

Or, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne peut pas faire tout le travail seul, a laissé entendre la mairesse.

L’une des solutions serait, d’ailleurs, d’intercepter davantage d’armes à feu à la frontière pour éviter que celles retirées soient aussi vite remplacées.

Par ailleurs, même si le nombre de fusillades semble augmenter depuis les dernières années, les groupes criminels sont également présents en ligne.

«Les groupes criminalisés ont beaucoup changé. Ça se passe plus sur internet et il y a plus de jeunes d’impliqués et il faut se poser la question comme société comment ça des jeunes choisissent ce créneau-là», a expliqué la mairesse.

