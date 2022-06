Attention dans les «pump track»

Le malheureux accident qui a coûté la vie au cycliste Mathieu Janelle, mardi, sur une piste à rouleaux communément appelée «Pump Track», du Panoramique à Chicoutimi, rappelle l'importance de faire de la prévention.

Personne n’est à l’abri d’un tel accident, que l’on soit débutant ou expérimenté.

«Tout d'abord, il ne faut jamais surestimer nos capacités, il faut s'assurer d'avoir un équipement qui répond aux besoins de l'activité qu'on va faire parce que le vélo de montagne a énormément évolué dans les dernières années, tant les pistes que les vélos. S'assurer qu'il soit en bon état. Avoir les bons équipements de protection, ça ne peut pas sauver de graves accidents, mais ça peut protéger pour les éraflures », a mentionné l’adepte de vélo de montagne, Philippe Gagnon.

Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé et le choix du modèle est d'autant plus important selon le type d’activité.

«On doit avoir un casque qui va être adapté à la pratique de chaque cycliste. Un casque de vélo de route va être plus aéré par exemple qu'un casque de vélo de montagne. C'est la raison pour laquelle on va privilégier le minimalisme pour les casques de vélos de route. En vélo de montagne, on va chercher une protection supplémentaire en arrière», détaille-t-il.

Avec par exemple une technologie ''MIPSE''. Globalement, ce système de protection supplémentaire va permettre une réduction des risques de commotion cérébrale», a expliqué le conseiller à la Boutique Vo2 de Chicoutimi, Florian Zanga.

Outre l'équipement, il y a aussi la technique.

«Un des réflexes qu'on a en vélo de montagne dans ce type d'obstacle là c'est de pousser nos fesses vers l'arrière et c'est là qu'on peut amorcer notre suspension arrière et nous propulser vers l'avant. C'est là que ça devient dangereux. Tandis que la bonne technique, c'est d'être au-dessus de nos pédales et de pousser vers le bas dans les obstacles. Après ça, on augmente la vitesse. Chaque obstacle a une façon d'être approché et c'est important d'être vigilant face à ça », a expliqué Philippe Gagnon.

Surtout que la piste à rouleaux communément appelée la ''pump track'' est de plus en plus populaire chez les jeunes. Les chutes sont fréquentes, mais les décès sont plus rares. Le dernier accident mortel en vélo de montagne remonte à 2020, en Gaspésie.

«Ça faisait 15 ans en 2020 qu'on n'avait pas eu de graves accidents dans le monde du vélo de montagne. C'est une jeune médecin qui a perdu la vie, jeune médecin de 40 ans, mère de 3 enfants. C'est certain que c'est dangereux, mais il faut y aller en respectant ses limites, ses connaissances et aussi son sentiment lorsqu'on affronte ces obstacles-là. Si on est insécure, c'est peut-être un bon signal pour ne pas le faire. C'est vraiment un beau sport, on est à l'extérieur, ça nous sort de notre zone de confort, mais il faut y aller avec prudence», a fait savoir Philippe Gagnon.