Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Au Bas-Saint-Laurent, le réseau de santé en région a de plus en plus recours à la main d’œuvre en provenance d’agence en raison de la pénurie. Les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance ont explosé.

Des entreprises de Québec et de Chaudière-Appalaches font face à des défis de main d’œuvre. Certains propriétaires doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir recruter des candidats à l’étranger.

Avec l’inauguration du Centre Adrénaline Urbaine, un complexe unique au Canada, à Trois-Rivières, il sera maintenant possible de skier l’été dans la région de la Mauricie.

En Estrie, à Sherbrooke, des dizaines de personnes ont manifesté ce midi devant le Faubourg Mena’Sen, un complexe de retraités de 172 logements.

