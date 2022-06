«Cet aéroport pue!» lance un Américain coincé à Montréal-Trudeau

Voyageurs coincés qui dorment au sol, accumulation de déchets, salles de bain surutilisées, centaines de valises empilées; le fort achalandage à Montréal-Trudeau se faisait littéralement «sentir» dans l’aérogare, mercredi matin.

Rencontré par TVA Nouvelles, un Américain a littéralement lancé «cet aéroport pue», non pas seulement en raison de l’odeur ambiante, mais en raison de la désorganisation totale constatée sur place.

Encore mercredi matin, beaucoup de personnes rencontrées étaient sur place depuis mardi, et plusieurs qui voyageaient notamment avec Air Canada n’avaient pas de réponse à leurs questions.

«Mon dernier vol avec Air Canada aurait dû être il y a un an et demi pour être honnête, mais nous sommes au Canada et séparé de l’Europe, quels autres choix avons-nous? Ils se foutent complètement de leurs clients. Et quand on essaye de parler à quelqu’un, je comprends qu’ils sont débordés, ils ne veulent pas vous aider», expliquait un homme incapable d’avoir un vol.

Le discours est le même pour un jeune homme aussi coincé à Montréal-Trudeau et sans service de son transporteur aérien.

«Quelque chose doit être fait! Du personnel à qui j’ai parlé m’a dit que ça se passe de cette manière depuis très longtemps.»

Une jeune femme criait à l’injustice : en plus de ne pas avoir de vol, Air Canada lui demande de payer pour pouvoir en prendre un autre.

«Notre vol a été annulé, personne ne peut nous aider. À chaque fois qu’on demande de l’aide on nous dit qu’il n’y a plus de vol. Il faut repayer pour un autre vol alors qu’on a même pas utilisé notre vol!», dénonçait la femme.

Abandon de certaines destinations?

La situation est telle que le PDG d’Aéroports de Montréal a évoqué mardi soir l’idée d’abandonner certaines destinations au départ de Montréal.

«On a embauché et on a surtout tenté de retenir nos gens. Imaginez pour ces gens-là, tenter de travailler dans ces conditions-là, ce n’est quand même pas évident...» expliquait Philippe Rainville PDG d’Aéroports de Montréal.

Les employés qui y travaillent doivent notamment être certifiés par Transports Canada pour travailler du côté air, rendant l’embauche plus difficile.