Glissement de terrain à Saguenay: la relocalisation des sinistrés est terminée

Tous les sinistrés du glissement de terrain de La Baie qui le désiraient ont été relogés, et devant la générosité des gens, la Ville de Saguenay a redistribué des dons en surplus.

• À lire aussi: Chicoutimi: 18 personnes évacuées après deux glissements de sol

• À lire aussi: Saguenay: Des sinistrés rassurés malgré des questions

L’opération pour reloger temporairement les sinistrés s’est terminée hier.

«Tous les citoyens de La Baie ont été relocalisés. Ceux qui ne le sont pas ont fait le choix de rester chez des parents ou en camping», a expliqué Martin Lavoie, du service des communications de la Ville de Saguenay.

Au terme de trois phases d’évacuation, 187 personnes ont dû quitter leur résidence. Sur les 76 maisons concernées, au moins cinq devront être détruites. Le sort de quatre autres est toujours en suspens.

Les travaux qui consisteront à adoucir la pente à l’origine du glissement prendront de deux à quatre mois et permettront de réintégrer au moins 67 maisons.

Redistribution

L’appel de la Ville de Saguenay pour venir en aide aux sinistrés a bien été entendu. Elle a reçu 128 dons de meubles et d’électroménagers, 55 offres de logement et 39 offres de services divers.

«Nous avons reçu plus de 128 items, puisque plusieurs des dons de meubles et d’électroménagers contenaient plusieurs articles», a expliqué Dominic Arseneau du service des communications de la Ville.

À la suite d’une entente signée avec Saguenay hier, l’Office municipal d’habitation (OMH) va récupérer les meubles et électros en surplus.

«Elle va éventuellement les redistribuer à d’autres sinistrés, notamment ceux du HLM Saint-Dominique où il y a eu un incendie (le 24 juin)», a précisé M. Lavoie.

Par ailleurs, la Ville a renouvelé hier l’état d’urgence pour cinq autres jours.

«Gens généreux»

La famille de Stéphanie Tremblay a pu bénéficier d’un logement et des matelas trouvés par la Ville.

«On a été dans les premiers à avoir un logement, un deux étages avec quatre chambres. C’est merveilleux», raconte la maman d’enfants de 2, 3 et 10 ans qui accouchera de son quatrième en novembre.

«On a un bon réseau d’amis et on a fait un appel à tous pour trouver des meubles. Ça a été rapide. Beaucoup de personnes avaient des choses à nous prêter. C’est formidable. Tout le monde est prêt à nous aider. Les gens sont vraiment généreux. J’ai même refusé des offres», a ajouté celle dont le conjoint passe ses semaines à l’extérieur pour son travail.

Mme Tremblay fait partie du dernier groupe évacué le 18 juin, mais elle pourra éventuellement réintégrer sa maison.

«Ça reste quand même inquiétant. Mais nous sommes à la limite du périmètre et nous sommes confiants qu’une fois les travaux terminés, nous allons dormir sur nos deux oreilles», tempère-t-elle.

De retour à Chicoutimi

Par ailleurs, les personnes évacuées samedi dans le secteur Chicoutimi ont toutes eu le feu vert pour revenir à la maison hier.

Un éboulement rocheux avait forcé l’évacuation de trois résidences de la rue Saint-Timothée. La masse instable de 5 m3 ne peut pas atteindre les résidences selon les expertises du MTQ, de la firme Englobe et de la Ville. Un périmètre de sécurité a tout de même été établi.

Le MTQ et Englobe ont aussi déterminé que le mouvement de sol sur la rue Joseph-Dandurand était mineur et avait été causé par la forte quantité d’eau tombée durant les dernières semaines. Quatorze logements et 22 occupants avaient été touchés par l’événement.