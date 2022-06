Guylaine Tremblay et Fred Pellerin parmi les 85 nouveaux récipiendaires de l’Ordre du Canada

La comédienne Guylaine Tremblay et le conteur Fred Pellerin font partie de la liste des 85 nouveaux récipiendaires de l’ordre du Canada, rendue publique par la gouverneure générale Mary Simon mercredi.

En plus ces deux personnalités, onze autres Québécois recevront cette récompense qui a été offerte à seulement 7600 Canadiens depuis sa création, en 1967. Il s’agit des personnalités du milieu culturel Suzanne Aubry, Suzanne Savage, Michel Beaulac et James West, André Blanchet pour son travail en psychologie, les photographes Bernard Brault et Geneviève Cadieux, Ethel Côté pour sa contribution à l’économie sociale, Jacques Bourgault pour son travail en administration publique, la gestionnaire Madeleine Féquière et Adam Kahane pour son travail en médiation.

En plus de ces nouvelles nominations, le réalisateur François Girard et Alberto Pérez-Gomez, connu dans le milieu de l’architecture seront promus comme Officiers de l’Ordre.

«Les personnes nommées aujourd'hui représentent une variété de secteurs, ont connu du succès sur la scène nationale et internationale, et ont fait montre d'ingéniosité, d'innovation et de générosité. Plus encore, ces personnes ont amélioré la qualité de vie de leurs communautés et du Canada grâce à leur dévouement et à leurs engagements exemplaires. Félicitations aux nouvelles personnes nommées ainsi qu'à celles qui célèbrent une promotion au sein de l'Ordre», a mentionné par voie de communiqué Mary Simon.