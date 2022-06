Il braque son arme sur son voisin... pour une poubelle

Une banale chicane entre voisins liée à des bacs de déchets a provoqué tout un branle-bas policier dans le quartier Chomedey, à Laval, lorsqu’un septuagénaire aurait brandi une arme de poing pour intimider son rival.

La police de Laval a d’abord été alertée par un appel au 911, vers 11 h 15, lundi, parlant d’un homme armé, qui se serait présenté chez son voisin d’en face.

Selon des internautes et des résidents du quartier, l’altercation aurait été déclenchée par une chicane entourant des bacs de recyclage et de déchets.

Des images ayant circulé sur les réseaux sociaux montrent un homme de 75 ans à la tête blanche, de dos, en train de marcher avec un pistolet noir à la main.

Les policiers se sont déployés rapidement et on a alors cru que l’individu s’était barricadé dans son logement.

Pendant presque toute la journée, les autorités ont donc dû boucler le boulevard Lévesque entre la Promenade des Îles et le boulevard Samson, en plus d’évacuer un édifice à logements.

À un certain point, au moins trois policiers pointaient leur arme vers un immeuble, selon un témoin qui a refusé de s’identifier en raison de l’emploi qu’il occupe.

« On était en mode validation d’information, et pendant qu’on faisait cela, le suspect s’est présenté [aux limites] de notre périmètre de sécurité. Il n’était pas chez lui finalement », a relaté la porte-parole de la police de Laval, Érika Landry.

Accusations graves

En début de soirée, le septuagénaire, qui n’est pas connu des autorités, a finalement été arrêté et rencontré par les enquêteurs.

Le Lavallois a ensuite été libéré sous conditions et promesse de comparaître. Il fera face à des accusations de menaces de mort et d’avoir braqué une arme à feu.

« Ce sont des accusations graves, c’est sûr », reconnaît la criminologue et chroniqueuse du Journal Maria Mourani.

« [Si l’individu est coupable], le juge va entendre une évaluation présentencielle pour voir si c’est un individu criminalisé ou pas, s’il a des antécédents de violence, dans quel contexte ça s’est fait, dans quel état psychologique il était », explique la fondatrice de Mourani-Criminologie.

Rien de rassurant

Des résidents rencontrés par Le Journal peinaient à comprendre comment une telle situation a pu s’envenimer de cette façon.

Pour Carmen Gbil, 23 ans, cet incident s’ajoute aux nombreux autres événements violents qui ont ébranlé le quartier Chomedey dans les derniers mois.

« Il y a plus de gens avec des guns, plus de violence, indique-t-elle. On va appeler les assurances pour avoir un système de sécurité de plus, avoir des caméras. »