La crise du logement est pire pour les Autochtones

Alors que la crise du logement se fait de plus en plus ressentir au Québec, elle est encore plus criante dans les communautés autochtones.

Au Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue, la communauté autochtones anishinabe dit avoir besoin d’au moins 300 nouveaux logements.

Actuellement, la population est de 2700 personnes pour seulement 350 résidences, ce qui fait au moins huit personnes par logis.

«Il y a 120 familles qui sont en attente. Pour les personnes seules, 180 logements manquent. Il y a 77 personnes qui vivent de l’itinérance et on a même une famille qui en vit», rappelle Adrienne Jérôme, cheffe de la communauté du Lac-Simon.

Au début du mois de juin, une dizaine de familles autochtones se retrouvaient à la rue après avoir été évincées à La Tuque.

Ces 12 familles ont été relogées. Parmi elles, il y en a une qui vit dans un HLM et une deuxième chez des membres de la famille. Quant aux 10 autres, elles sont logées à la pourvoirie Odanak à La Tuque.

Selon une étude conduite auprès de 500 étudiants autochtones à Québec, les communautés autochtones se butent également à un double problème: le racisme et les familles nombreuses.