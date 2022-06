La fin des Films Séville: «Je m'inquiète pour l'avenir»

L’annonce de la cession des activités de distribution en salle des «Films Séville» inquiète l’industrie du cinéma au Québec.

Quelques heures après le tapis rouge du film de «Ligne de fuite», le dernier long métrage des «Films Séville», l’entreprise a surpris tout le monde en mettant à la porte tout son personnel.

«C’est une annonce qui nous a vraiment pris de court», explique la productrice Denise Robert.

De passage au TVA Nouvelles, elle croit que cette annonce affectera les prochaines productions québécoises.

«Séville était très important dans notre rayonnement de notre cinématographie. Je trouve ça très inquiétant parce que si nous retournons en arrière d’une dizaine d’années, nous avions cinq ou six grandes boîtes de distribution et la plupart ont fermé leurs portes et il restait "Les films Séville" qui avaient les moyens pour faire de grandes sorties de film», mentionne-t-elle.

Elle rappelle qu’une grande boîte de distribution est en meilleure posture pour négocier avec les cinémas de la province pour les convaincre de proposer leur film dans plusieurs salles et ainsi permettre à tous les Québécois d’avoir la chance de voir les longs métrages.

«On a encore de bonnes boîtes, mais on manque de moyens et je crois que c’est important d’avoir la capacité de lancer des films à moyen important», dit Mme Robert.

