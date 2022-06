L'industrie pétrolière dans la mire d'une entreprises de bornes de recharge pour autos électriques

L'entreprise shawiniganaise Elmec qui fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques pourrait s'implanter au cœur du berceau de l'industrie pétrolière.

Jean-Marc Pittet, le président de l'entreprise, revient d'un voyage à Dubaï. Il a confié y avoir rencontré d'éventuels partenaires d'affaires. «On a des technologies qui permettent de s'adapter dans ces régions-là au niveau du contrôle de l'électricité», a-t-il précisé.

L'entreprise commercialisera prochainement une borne bidirectionnelle. Elle permettra la recharge du véhicule, mais aussi la revente de l'énergie. «Les véhicules ont d'énormes batteries. Lorsqu'ils sont chargés et qu'ils ne servent pas, il pourrait être possible de revendre l'énergie. C'est intéressant pour les endroits où les tarifs d'électricité sont variables selon la demande», a expliqué M. Pittet.

Il faut savoir que le tiers du PIB des Émirats arabes unis provient de la vente de pétrole. «On assiste à un virage. On voit qu'ils investissent de plus en plus dans des industries diverses, dont l’aérospatial et les véhicules électriques», a détaillé l'économiste Miguel Ouellette.

Malgré les bas prix de l'essence à Dubaï, l'engouement pour les véhicules entièrement électriques est grandissant. «Lors de mon passage, j'ai vu beaucoup de Tesla et autres véhicules électriques», a remarqué le dirigeant d'Elmec.

Elmec vise également un développement au sud de la frontière canadienne. Le fabricant de tracteurs autonomes et de bornes de recharge est d'ailleurs en processus de relocalisation. La construction de la nouvelle usine va bon train. Elle sera située le long de l'autoroute 40 à Trois-Rivières. Elle devrait être opérationnelle l'an prochain, ce qui permettra d'accroître la productivité de l'entreprise.