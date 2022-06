L'industrie touristique inquiète des ratés à l'aéroport Montréal-Trudeau

Le PDG d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville, a soulevé mardi la possibilité d’annuler des vols à partir de Montréal et cela crée beaucoup de stress chez les acteurs de l’industrie touristique.

Selon les prévisions de Jean-Sébastien Boudreault, président-directeur général de l’Association des hôtels du Grand Montréal, l’affluence touristique dans les hôtels de la ville pour l’été 2022 devrait atteindre 85% de l’afflux enregistré en 2019.

Cependant, avec la situation chaotique qui perdure à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, M. Boudreault réitère que la présence de touristes est primordiale.

«On a besoin que ces gens-là puissent venir. On a besoin de se relever. Ça fait deux ans qu’on s’endette, que nos gens ne travaillent pas. Imaginez si les hôtels reviennent vides, on va être obligé de remettre des gens sur le chômage et on ne veut pas en arriver là», souligne-t-il.

De son côté, le cofondateur et PDG de volenretard.ca, Jacob Charbonneau, affirme que les compagnies aériennes doivent réduire leur offre de vols afin d’accorder un répit aux aéroports qui sont littéralement débordés de voyageurs.

«Présentement, ça peut être très compliqué de voyager et c’est comme ça à Montréal, à Toronto, à Vancouver et en Europe. Les aéroports demandent aux transporteurs de réduire leurs capacités, car ils ne sont pas capables de fournir. On est vraiment dans une situation globale qui risque de durer tout l’été», mentionne M. Charbonneau.

Les voyageurs qui souhaitent prendre l’avion cet été doivent donc s’attendre à vivre plusieurs aléas, tant pour le départ que pour le retour.