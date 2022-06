L'Ukraine annonce l'échange de 144 soldats, dont 95 «défenseurs d'Azovstal»

L'Ukraine a annoncé mercredi avoir échangé avec la Russie 144 soldats, dont 95 «défenseurs d'Azovstal» à Marioupol (sud-est), qui avaient défendu cette ville portuaire assiégée par l'armée russe pendant plusieurs semaines avant de se rendre.

«Il s'agit du plus gros échange (avec Moscou) depuis le début de l'invasion russe», a déclaré sur Telegram la Direction principale du renseignement, rattachée au ministère de la Défense ukrainien, sans donner plus de détails sur le lieu et la date de l'opération.