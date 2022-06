Montréal, troisième ville la plus chère au Canada

Effet corollaire de l’inflation, des fluctuations des taux de change et du travail hybride, Montréal est passé du 129e rang au 125e rang dans le classement annuel Mercer sur les villes les plus dispendieuses du monde.

Toronto est la ville la plus chère au pays selon cette enquête et s’est mérité la 89e position, soit 36 positions devant Montréal. La ville reine est suivie par Vancouver qui occupe le 108e rang.

AFP

Derrière Montréal (125e) on retrouve les villes d’Ottawa et de Calgary, qui occupe respectivement la 132e et 141e place. Calgary est par ailleurs la ville dont le coût de la vie est le moins élevé au Canada.

Les résultats de l’enquête indiquent que «l’inflation et les fluctuations des taux de change ont une influence directe sur le revenu et l’épargne des employés mobiles».

De plus, l’essor du travail à distance ou hybride a amené de nombreux employés à reconsidérer leurs priorités, l’équilibre entre leur travail et leur vie personnelle, ainsi que le choix de leur lieu de résidence. Ces facteurs ont eu des conséquences pour les employeurs, qui doivent repenser leur mode de gestion de main-d’œuvre.

«Dans un contexte fortement inflationniste où les organisations et les employés bénéficient d’une flexibilité accrue à l’égard de leur lieu de travail, les employeurs devront s’assurer de disposer de stratégies de rémunération et de gestion des talents efficaces et adaptées à la réalité pour répondre aux préoccupations des employés mobiles en ce qui a trait au coût de la vie», a déclaré la conseillère principale, domaine Carrière à Mercer Canada, Nicole Stewart.

New York reste la ville la plus chère d’Amérique du Nord (7e rang). C’est la ville de Hong Kong qui occupe la première place sur le podium des villes les plus chères, devant quatre villes Suisse (Zurich, Genève, Bâle et Berne).

AFP

Le beau côté de la médaille

Bien que le dévoilement du classement peut être de mauvais augure pour certaines villes, leurs positions peuvent toutefois attirer «des talents».

«[...] le coût de la vie dans certaines villes peut avoir une incidence importante sur l’intérêt qu’elles suscitent en tant que destination pour les talents. Le coût de la vie peut également influencer les décisions de sélection d’un emplacement pour les organisations qui veulent prendre de l’expansion et transformer leur empreinte géographique», est-il expliqué dans le communiqué.

L’enquête de Mercer a été menée en mars 2022. Les taux de change ont été évalués en relation avec le dollar américain et la ville de New York a été «utilisée comme ville de référence».