«Pas de médicaments, pas de bagages, pas de vol», déplore un diabétique coincé à YUL

Un homme diabétique qui doit se rendre travailler dans le nord de Winnipeg est privé de ses médicaments : ceux-ci sont dans sa valise, qui elle, s’est rendue à destination.

• À lire aussi: «Cet aéroport pue!» lance un Américain coincé à Montréal-Trudeau

• À lire aussi: EN VIDÉO | La file la plus longue jamais vue au comptoir d'un transporteur?

• À lire aussi: Il a obtenu les passeports de ses enfants quasi-instantanément

• À lire aussi: Crise des bagages: quatre trucs qui peuvent sauver votre voyage

«Ils ont cancellé mon vol. Hier soir , j’étais ici pour remplacer mon billet, mais non, j’ai perdu espérance. Je me suis loué une chambre d’hôtel en ville, je suis revenu ce matin pour chercher mes bagages... mais ils sont rendus à Winnipeg eux-autres! Avec tous mes médicaments, je suis diabétique. Plus de médicaments, pas de vol encore et je dois aller travailler.»

capture d'écran | TVA Nouvelles

Alors que la journaliste de TVA Nouvelles s’entretenait avec lui, l’homme était au téléphone avec le service à la clientèle d’Air Canada.

«C’est encore la même histoire, la musique, personne ne parle, ça fait une heure! C’est ridicule, vraiment ridicule! Je ne sais pas ce qui se passe avec les aéroports, mais je n’ai jamais vu ça, jamais!»

Tellement découragé, l’homme souhaite au moins retrouver ses bagages.

Deux autres femmes rencontrées sur place attendaient depuis hier de pouvoir prendre un vol, dont une dame âgée également diabétique.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«Ce n’est pas évident de voyager avec une vieille maman de de 77 ans. Surtout qu’on avait payé ces billes trop chers pour qu’elle voyage confortablement», déplore la femme qui n’avait aucune confirmation de vol mercredi matin.

***Voyez les commentaires et explications dans la vidéo ci-dessus.***