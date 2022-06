Près de 70% des Canadiens craignent de n'être plus capable de faire le plein

Avec le prix de l’essence qui se maintient autour de 2 $ le litre ou plus à peu près partout au pays, sept Canadiens sur dix (69 %) ont indiqué craindre de ne plus être en mesure de payer leur plein, selon un sondage Ipsos rendu public mardi.

Cette crainte est encore plus prononcée chez les ménages avec enfants (80 %) et chez les 18-34 ans (77 %). À travers le pays, les gens des provinces de l’Atlantique (57 %), de la Colombie-Britannique (53 %) et de l’Alberta (53 %) disent qu’ils ne peuvent pas remplir leur voiture complètement avec les prix actuels. Cette réalité est un peu moins présente au Québec (48 %), en Saskatchewan et au Manitoba (42 %).

«Il y a beaucoup de préoccupations concernant l'abordabilité de l'essence», a déclaré Gregory Jack, vice-président des affaires publiques d'Ipsos Canada, dans une entrevue avec Global News.

L’analyste des prix de l’essence Patrick De Hann a indiqué à la chaîne Global qu’à son avis, le prix de l’essence pourrait continuer à grimper jusqu’à 2,50 $, si les circonstances sont réunies. Notamment, une interruption de la production de pétrole à la suite d'un ouragan majeur comme Harvey ou Ida, qui avait balayé le Golfe du Mexique en 2017 et 2021, constituerait un risque majeur pour les prix de l'essence cet été.

«Cela dit, je m'attends à un certain soulagement, si nous pouvions échapper à la saison des ouragans sans tempête majeure», a-t-il déclaré.

L’analyste a mentionné que, souvent, les prix atteignent un sommet en juillet, pour finalement diminuer à partir du mois d’août.