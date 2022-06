Retour des visites guidées à l'aluminerie d'Alma

Jusqu’à 1 200 visiteurs sont attendus à l'aluminerie de Rio Tinto à Alma cet été, après deux ans de pause forcée.

L'entreprise s'est associée à la Corporation d'innovation et de développement d'Alma, la CIDAL.

L'offre touristique était suspendue depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Pendant l'intervalle, Rio Tinto a investi plus de 250 millions de dollars, pour rafraîchir ses cuves almatoises et augmenter la production de 200 mille tonnes par an. L'usine a ainsi consolidé sa place notamment sur le marché des véhicules électriques.

«Les gens vont vraiment pouvoir voir la présence de l'aluminium dans leur quotidien», s’est enjoué le directeur général de l'usine, Patrice Bergeron.

Le tourisme industriel occupe une part de plus en plus importante. De fait, une étude de la Corporation d'Innovation et de Développement Alma-Lac-St-Jean (CIDAL) de 2016 révélait que 72 % des visiteurs de l'extérieur de la région avaient choisi leur destination en fonction de cette visite. Des retombées de 270 000 dollars, uniquement en frais d'hôtels, ont été enregistrées en 2016.

«Nous avons même déjà reçu des clients qui avaient voyagé en avion parce que c'était la seule aluminerie de Rio Tinto qui offrait des visites», a rapporté la chef de la division touriste chez CIDAL, Virginie Brisson.

L'usine d'Alma devrait faire l’acquisition de la technologie Elysis en 2024, un procédé permettant la réduction de l’empreinte de carbone de la production de produits composés d’aluminium. Des travaux sont en cours pour la formation du banc d'essai en vue de la production industrielle.

Les visites sont possibles, gratuitement, jusqu'au 19 août prochain. Les groupes sont de 14 personnes.