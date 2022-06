Skier en été, c'est possible à Trois-Rivières!

C'était un jour d'inauguration pour le Centre Adrénaline Urbaine dans le district 55 où du ski d’été, de la planche à roulettes pour les débutants, du parcours en famille, et la pratique de dix sports différents seront rendus possibles grâce aux administrateurs du complexe.

Soulignons que le complexe est un modèle unique au pays.

«Ça fait 10 ans que le petit hamster roule. J'ai écrit pour la première fois ce projet-là sur les bancs d'école, au Cégep de Trois-Rivières et maintenant, on concrétise ce rêve-là donc, oui, beaucoup de travail, d'études de marché, mais on est rendu là et on est fier», a raconté le fondateur du Centre, Francis-Olivier Jutras.

L'attraction la plus surprenante, c'est définitivement la surface synthétique sur le toit.

Quatre pistes sont disponibles en hiver. Une ligne pour les débutants consacrée à l'initiation, une intermédiaire, une intermédiaire-avancée et une ligne experte pour les athlètes qui vont pouvoir s'entraîner. En été, seules deux pentes de difficulté modérée sont ouvertes grâce à la surface synthétique, exigeant ainsi un minimum d'expérience pour les utiliser.

« Tu es capable de te promener, tu es capable de ''curver'', freiner, ajuster ta vitesse... Une sensation assez similaire à la neige. Ça reflète quand même ce qu'il se passe sur les vraies pistes », a décrit le responsable du marketing et skieur, Albert Lacroix.

Pour l'athlète olympique en ski acrobatique, Alex Bellemare, c'est toute une chance qu'ont les sportifs de pouvoir s'entraîner à l'année longue. Il aurait d'ailleurs lui-même aimé profiter de ce genre d'installation plus jeune.

«Ça va surtout donner l'opportunité aux jeunes qui ont le talent qui n'avaient pas la chance de développer avant, qui n'ont pas les grosses stations comme on peut voir au Québec, au Canada, internationales mêmes, et de s'épanouir là-dedans», a expliqué le skieur.

Il s’agit d’un complexe qui est loin de passer inaperçu au district 55, et qui va attirer de nombreux curieux, mais aussi des événements sportifs d'envergure grâce à la grande superficie du complexe.

«On vient de bonifier notre offre touristique parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir nous voir de l'extérieur pour justement venir ici à Adrénaline Urbaine profiter des nombreuses offres qu'ils ont à l'intérieur», a souligné le directeur général chez Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau.

L'ouverture au public se fera le 6 juillet prochain.