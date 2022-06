Son cellulaire s'enflamme à quelques centimètres de sa tête pendant son sommeil

Un adolescent de 16 ans de Saguenay a eu toute une frousse lorsque son téléphone cellulaire s'est enflammé à quelques centimètres seulement de sa tête pendant qu'il dormait.

Sa mère, Josée Boies, souhaite sensibiliser la population.

«Comme toutes les nuits, il s'endort là-dessus, a expliqué Mme Boies. C'est ça qu'il a fait. Il a mis le téléphone sur la charge et l'a mis à côté de lui.»

Plus précisément sur le matelas de son lit, sans se douter que l'appareil allait s'enflammer.

«Quand il s'est réveillé, il y avait des flammèches qui sortaient du téléphone, a précisé sa mère. Il est parti en le tenant du bout de ses doigts. Quand il l'a mis dans l'évier de la cuisine, les flammèches ont recommencé alors il l'a mis dehors.»

Il ne s'est pas brûlé, mais le détecteur de fumée s'est déclenché.

Le matelas et un meuble ont aussi été endommagés.

«Il y avait de la grosse fumée noire, très épaisse. Son père m'a dit que c'était très opaque et que l'odeur était très forte», a raconté Josée Boies.

Comme de nombreuses personnes, la mère de famille avait aussi la mauvaise habitude de s'endormir avec son téléphone, avant que l’incident se produise.

«On se dit tous qu'on ne veut pas manquer de batterie demain, a-t-elle affirmé. Le téléphone fait partie de notre vie. Il est branché à nous. On pense que ça ne nous arrivera pas, que ça va arriver juste aux autres, mais non.»

Elle a alerté Samsung, le fabricant de l'appareil, qui lui a demandé de le retourner pour analyse.

«Ils m'ont dit que ça s'en allait dans les mains des plus hauts dirigeants et que ce n'était pas pris à la légère, a-t-elle indiqué. S'il n'y a personne qui le dit, il n'y aura pas d'avancement ni de réparation, et il va arriver des incidents pires que ça.»

Pour les professionnels de Mobile Expert, il s'agit d'un cas d'exception.

«Ici en magasin, on ne voit jamais ça, a assuré le technicien en chef, Robin Tremblay. Le pire qu'on peut voir ce sont les batteries qui gonflent, mais prendre subitement en feu, c'est très rare.»

M. Tremblay n'a pas expertisé l'appareil, mais il pense savoir pourquoi la batterie a surchauffé.

«L'appareil ne pouvait probablement pas respirer, a-t-il expliqué. Il était dans un endroit clos où il ne pouvait pas expulser sa chaleur. On évite ça le plus possible parce que l'appareil se doit de respirer. Ce n'est pas grave de le laisser près de soi pendant la nuit, mais au moins de le laisser sur un meuble, à plat, pour ne pas qu'il glisse entre deux matelas par exemple ou par terre.»

Il recommande aussi d'utiliser des fils certifiés par le fabricant pour recharger son téléphone et de le débrancher dès que le processus est complété.