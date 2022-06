Une nouvelle règle que doivent connaître les Québécois en Floride

Vous souhaitez vous rendre en Floride pour profiter des vacances d’été au cours des prochaines semaines? Sachez que plusieurs nouveaux règlements ont été mis en place, et cela pourrait vous coûter cher si vous y dérogez.

Parmi la nouvelle réglementation, des policiers pourraient vous mettre à l’amende si vous faites jouer de la musique trop forte dans votre véhicule, contravention qui pourrait s’élever à 114$ USD, rapporte Marie Poupart, journaliste dans le Sunshine State.

Le niveau sonore de la musique est déterminé par l’agente de la paix, qui jugera si le volume est adéquat ou non. Si la musique est entendue à plus de 25 pieds d’un véhicule, une contravention peut être donnée.

Mais la réglementation va plus loin: si vous êtes près d’une église, d’un hôpital, d’une école et que votre musique est jugée trop forte, la règle du 25 pieds ne s’applique plus. Vous pourriez recevoir une contravention sur-le-champ.

