Accident à Saint-Ambroise-de-Kildare: tué le jour où il obtient son permis

Quelques heures après avoir obtenu son permis de moto mardi, un adolescent de 16 ans a été happé mortellement à Saint-Ambroise-de-Kildare par un jeune chauffeur qui fuyait la police.

« On m’a volé mon gars. Je suis sous le choc », a confié, ébranlé, le père de l’adolescent, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

La tragédie est survenue vers 20 h 30 dans cette petite municipalité de près de 4000 âmes située au cœur de Lanaudière.

Son fils circulait sur la route de Sainte-Béatrix sur sa toute nouvelle motocyclette de 250 cc lorsqu’il a été violemment embouti par une voiture.

Ludovic Clavette, qui était au volant de celle-ci, aurait accéléré subitement dans le but de fuir les policiers qui venaient de l’intercepter pour une plaque d’immatriculation falsifiée, où l’on pouvait lire « TABARNAK ».

Sous la force de l’impact, l’adolescent à moto et un passager du véhicule impliqué, également âgé de 16 ans, ont été gravement blessés. Ils sont tous deux décédés quelques heures plus tard à l’hôpital. Clavette a pour sa part subi des blessures mineures.

Photo Camille Payant

Nouveau conducteur

La jeune victime qui était au volant de la petite moto venait seulement de recevoir son permis quelques heures plus tôt.

« Il était si content », a soufflé sa sœur.

« Il s’est promené tout l’après-midi, a ajouté son père. Il est allé voir un de ses amis à Saint-Sulpice, il est allé souper avec sa mère. Il avait sa moto et il tripait. »

Son fils, qui venait de terminer son quatrième secondaire, avait notamment été en nomination comme personnalité de l’année de son niveau.

Aimé de tous

« Tout le monde l’aimait », a répété à plusieurs reprises le père de famille.

Passionné de sports, il excellait dans le ski et la trottinette en plus de jouer au hockey depuis son plus jeune âge.

« Mais il était bien humble. Il ne se prenait pas pour un autre. Il ne démontrait pas d’arrogance », a précisé son père, tout juste retraité de l’enseignement en éducation physique.

Pour sa part, Ludovic Clavette a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Joliette.

Il est accusé de conduite dangereuse causant la mort et de fuite.

Photo tirée de Facebook

Confus

L’homme de 19 ans a semblé très fatigué et confus.

Il n’a cessé de se frotter les yeux pendant presque l’entièreté de sa comparution.

Celui qui n’a aucun antécédent judiciaire demeurera détenu en attendant la suite des procédures puisque la Couronne s’est opposée à sa remise en liberté.

Comme c’est le cas lorsque des policiers sont impliqués dans un accident mortel, le dossier a été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Quant à l’enquête entourant les gestes de Clavette, c’est le Service de police de la Ville de Montréal qui sera en charge (SPVM).