Aérospatiale: Québec investit 55 M$ dans Flying Whales

Québec a décidé d’investir près de 55 millions $ dans la troisième phase de financement de l’entreprise française de dirigeables-cargos Flying Whales afin de réaliser le volet de recherche et de développement au sein de la filiale québécoise de l’entreprise.

Le gouvernement versera donc 25 millions d’euros (33,7 millions de dollars canadiens) en prises de participation dans le capital-actions de l’entreprise et 15 millions d’euros (20,2 millions de dollars canadiens) dans celui de sa filiale.Ces contributions de Québec vont permettre de développer et de certifier des ballons dirigeables à faible empreinte environnementale qui sont destinés au transport de charges lourdes et surdimensionnés.

Une société opératrice de dirigeables pour les Amériques pourra ainsi être implantée dans la province, tout comme une usine de production d’aéronefs qui auront l’exclusivité sur le marché américain.«Le Québec est le grand partenaire stratégique de la France pour cet ambitieux projet industriel aux multiples composantes.

Il est partie prenante du programme aéronautique, auquel prennent part des acteurs clés québécois, et c’est ici que nous produirons et exploiterons la solution LCA60T pour les continents américains», a indiqué jeudi par communiqué Sébastien Bougon, président-directeur général et fondateur de Flying Whales.

Le système de propulsion hybride électrique, l’avionique et la cabine d’équipage seront ainsi développés au Québec et permettront de générer plus d’une centaine d’emplois au cours des trois prochaines années.«Avec ces partenaires, dont le gouvernement français, Flying Whales franchit une autre étape de sa croissance, où l’expertise québécoise permettra le développement d’une nouvelle génération d’aéronefs», a souligné le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon.Les premiers vols de certification et commerciaux devraient avoir lieu en 2025-2026.