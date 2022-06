Bois d’œuvre: les Américains souffrent davantage du protectionnisme, selon l’IEDM

Les mesures protectionnistes des États-Unis dans le secteur du bois d’œuvre feraient plus de mal aux Américains qu’aux Canadiens, selon une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre dure depuis une quarantaine d’années. Selon l’IEDM, depuis 2016, les tarifs douaniers imposés par les Américains sur le bois d’œuvre ont atteint 20,83 %.

La récente étude conclut que les répercussions financières sont 26 fois moins importantes pour les producteurs canadiens que pour la population américaine. Elles représentent une perte de bien-être économique de 1,5 milliard de dollars américains pour les consommateurs au sud de la frontière.

«Il est clair que le Canada perd de nombreuses occasions d’affaires à cause des tarifs douaniers, a déclaré jeudi par communiqué un analyste en politiques publiques à l’IEDM, Gabriel Giguère. Cependant, ce sont les Américains qui souffrent le plus des mesures protectionnistes mises en place par leur gouvernement. Les politiciens américains devraient s’attarder à cette réalité et voir les torts qu’ils causent à leur propre population.»

L’économiste Olivier Rancourt a souligné que la production interne ne compense pas la réduction américaine des importations de bois.

«Cela engendre nécessairement une hausse des prix, a indiqué Olivier Rancourt. Bien entendu, ce n’est pas le seul élément ayant des répercussions sur le prix de ce matériau, mais ses répercussions sont certaines.»

L’IEDM estime que la perte de bien-être économique des consommateurs américains est supérieure de 7 % aux gains des producteurs des États-Unis.

Selon le think tank montréalais, le Canada et les États-Unis auraient donc avantage à mettre un terme à toutes mesures protectionnistes entre les deux pays.