Crise du logement: Québec bonifie l’aide financière directe pour les gens dans le besoin

Pour faire face à la crise du logement qui sévit, Québec revoit à la hausse les mesures d’aide immédiate pour les locataires dans le besoin, en plus d’annoncer la construction de 3000 logements abordables.

Aux grands maux, les grands moyens : pour la deuxième fois en un an, Québec augmente l’aide financière maximale prévue par le programme d’allocation-logement, qui s'adresse aux personnes qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur logement ou au remboursement de leur prêt hypothécaire.

Celle-ci est donc passée, depuis l’automne dernier, de 80 $ à 170 $ par mois. En 2022-2023, le gouvernement estime que 134 000 ménages seront admissibles à ce programme.

De plus, le loyer admissible dans le cadre du programme de supplément au loyer, qui permet à des ménages à faible revenu d’habiter dans un logement non-subventionné tout en payant un loyer correspondant à 25 % de leur revenu, augmente lui aussi devant la flambée des prix pour se loger.

Le coût d’admissibilité des logements de ce programme pourra désormais atteindre jusqu’à 150 % du loyer médian. Québec espère que cette bonification offrira plus de souplesse aux offices d’habitation et permettra ainsi de trouver plus rapidement des logements à ceux qui font appel à leurs services.

Logements sociaux

En outre, le gouvernement s’est engagé mercredi à rendre disponibles 3000 logements sociaux et abordables d’ici cinq ans, grâce à des partenariats.

D’abord, le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins devront livrer 2000 logements abordables d’ici trois ans, en plus d’assurer l’ «abordabilité de la majorité d’entre eux» pour une période de 35 ans. Pour ce faire, ils se partageront une subvention de 350 millions $.

Le gouvernement Legault a également conclu une entente avec Fondaction de la CSN pour créer 1000 logements abordables «de type copropriété», dans l’objectif de favoriser l’accès à la propriété des familles à plus modestes moyens.

Enfin, la ministre Laforest a annoncé que 41 projets, totalisant 1723 logements abordables, seront construits dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ).

Cette annonce a été reçue avec un grain de sel au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Pour Véronique Laflamme, la porte-parole du regroupement, il aurait été plus efficace de simplement actualiser le programme AccèsLogis.

«On ne sait pas qui seront les développeurs, ni les propriétaires. Pourquoi créer un nouveau véhicule pour construire des logements dont les ménages à faible et à modeste revenus ont tant besoin?» s’est-elle interrogée.

«On a l’impression d’une succession d’interventions incohérentes, alors qu’on a un programme qui pourrait très bien répondre à la demande, s’il était indexé et ajusté aux nouvelles réalités comme on l’attend depuis des années.»