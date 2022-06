Économie circulaire: LesPAC s’associe à Équiterre

Le site de petites annonces en ligne LesPAC s’est associé à Équiterre en cette période de déménagement pour sensibiliser les Québécois à l’importance de redonner une deuxième vie à leurs biens.

«La période des déménagements est synonyme d’une forte période d’achat et de vente de biens, mais aussi, d’abandon des objets (ameublement, électro) en bord de rue», a rappelé LesPAC dans un communiqué dévoilant le partenariat.

Ainsi, pour chaque petite annonce qui sera affichée sur la plateforme web d’ici au 31 juillet, LesPAC versera 1 $ à Équiterre, afin de financer une étude sur la réparabilité «dans le but de mettre de l’avant le bénéfice d’allonger la durée de vie des objets et d’éduquer et rendre plus accessible les services de réparation au Québec».

«L’association avec Équiterre est naturelle pour LesPAC. L’économie circulaire est au cœur de notre modèle d’affaires et de promouvoir ce mode de consommation tout en encourageant Équiterre pendant la saison des déménagements qui est une période de forte consommation, c’est de joindre l’utile à l’agréable!», a mentionné par communiqué Luc Morin, Vice-président Ventes et Opérations chez LesPAC – Québec.

Selon Équiterre, environ 90 % des ressources extraites sur Terre sont utilisés une seule fois, un gâchis qui pourrait être amoindri par le réemploi, la réparation et la réutilisation des biens.