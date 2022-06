Juliant HollisterStier: 25 M$ pour accroître la production de médicaments

Québec va attribuer un prêt de 25 millions $, dont une portion pardonnable de 6,3 millions $, à l’entreprise pharmaceutique Jubilant HollisterStier afin de doubler sa capacité de production de médicaments à son usine située à Montréal.

«Ce financement nous permettra de poursuivre nos efforts pour accroître nos capacités de production de vaccins et d’autres traitements au Québec et au Canada», a expliqué jeudi par communiqué Pramod Yadav, président-directeur général de Jubilant Pharma Limitée, société mère de la compagnie.

Sujet à une entente selon des conditions déterminées avec l’entreprise, l’investissement soutiendra la réalisation d’un projet de plus de 100 millions $ pour moderniser les installations montréalaises et acquérir de nouveaux équipements spécialisés.

Une salle de préparation stérile à usage unique sera ainsi créée pour maximiser le processus de remplissage.

«Ce projet de modernisation montre l’effervescence qui se crée à Montréal dans les sciences de la vie. Pour avoir un réseau de la santé plus efficient, on doit augmenter notre autonomie sanitaire. La pandémie nous a montré à quel point il est important de solidifier nos chaînes d’approvisionnement, et c’est exactement ce qu’on fait aujourd’hui», a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

«Ce projet générera d’ailleurs des activités de développement et de fabrication à forfait pour d’autres entreprises biopharmaceutiques québécoises», a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.