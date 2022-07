La pression s'accentue sur le réseau de santé

Le manque de personnel combiné aux vacances et absences en raison de la COVID-19 force le CIUSSS-MCQ à réduire son offre de services.

Les blocs opératoires, entre autres, fonctionnent au ralenti. «Cet été, on va opérer à 70%. C'est clair qu'on va prioriser les chirurgies urgentes, semi-urgentes et oncologiques», a expliqué Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés.

Déjà, des lits sont fermés dans les urgences de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

«Ce qui est désolant, c’est que l'employeur a fait des horaires de travail pour trois mois, et là, il nous arrive et dit qu’il est mal pris. Il le savait», a déploré Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (SPPSAM) MCQ.

Ce sont 253 travailleurs qui ne peuvent entrer au boulot en raison de la COVID, en plus des quelque 160 travailleuses enceintes qui sont déplacées, puisqu'elles ne peuvent donner des soins directement aux usagés.

Malgré la précarité de la situation, les vacances des employés sont prioritaires. «C'est important de pouvoir s'assurer d'offrir des vacances à notre personnel, à nos médecins, à nos gestionnaires qui ont travaillé d'arrache-pied», a précisé Mme Laliberté.

Un geste qui est apprécié par le personnel. «J'espère que les gens vont pouvoir prendre leurs vacances et décrocher. Les deux dernières années ont été difficiles pour les travailleurs», a ajouté la présidente syndicale.

Elle précise toutefois que cela aura, malheureusement, un impact sur les services. «Il faut être capable de comprendre que la qualité ne sera pas toujours-là, malgré le bon vouloir des employés», a-t-elle ajouté.

Pour le CIUSSS-MCQ, il n'est pas question de mettre en place des primes pour que les travailleurs renoncent à leurs congés. L'organisation paiera toutefois des employés à temps double lorsque la situation sera critique. «Ce n’est pas aussitôt qu'il nous manque quelques personnes qu'on va payer du temps double, c'est lorsque le niveau de soin pourrait être réduit qu'on va appliquer des mesures pour conserver une offre de services d'urgence», a précisé Daniel Garneau, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation.

Une mesure qualifiée d’inéquitable selon le syndicat. «Ça met des gens en grogne. Pourquoi suis-je payé à temps simple quand mon collègue, qui est dans la bâtisse à côté, sera payé à temps double», s’est interrogée Marie-Josée Hamelin.

Déjà utilisées la fin de semaine dernière à Drummondville, les primes de temps double seront appliquées dans les prochaines heures aux hôpitaux d'Arthabaska, de Nicolet et dans certains CHSLD.