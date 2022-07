Le Théâtre de Verdure sous un nouveau jour

L’ancien théâtre du parc La Fontaine, à Montréal, a fait peau neuve et a présenté jeudi ses nouvelles couleurs au grand public, sous l’œil attentif de la mairesse.

Fermé depuis 2014 en raison de rénovations, le Théâtre de Verdure du parc Lafontaine a rouvert ses portes au public jeudi soir avec un spectacle d’ouverture signée Ballets Jazz Montréal.

D’une capacité de 2500 places, le théâtre est prêt à accueillir le public sous sa nouvelle apparence pour une programmation plus qu’attendue, comptant une vingtaine de spectacles échelonnés jusqu’au 26 août. Les spectateurs pourront entre autres se laisser bercer par l’Orchestre métropolitain de Montréal en juillet.

«Enfin, nous pouvons nous réapproprier cet emblème du parc La Fontaine, qui fait honneur à Montréal, métropole culturelle et ville UNESCO de design. Le Théâtre de Verdure contribue à démocratiser l’accès à la culture et témoigne de notre volonté de réaliser des projets respectueux de la nature et du patrimoine», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Inauguré pour la première fois en 1956, le Théâtre de Verdure a toutefois fermé en 2014 pour des rénovations majeures, en raison de son «état de désuétude avancé».

Après plusieurs consultations, la firme Lemay a eu le mandat de concevoir sa nouvelle identité, afin de le «moderniser» et de «refléter l’identité et les valeurs patrimoniales du lieu».

«C’était un projet complexe et nous avons toujours nourri l'ambition qu'il soit structurant pour la suite des réaménagements prévus au Plan directeur», a ajouté le maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.