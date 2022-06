Métabetchouan-Lac-à-la-Croix: l'intersection mortelle tristement célèbre

La communauté de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s’est rassemblée, jeudi, pour dénoncer la dangerosité de l'intersection qui a coûté la vie à la petite Larissa, tuée dans un accident de la route mercredi soir.

En un peu plus d'un mois, l'intersection située à l'angle de la route 169 et du 2e rang Ouest a été le théâtre de trois accidents, dont le plus récent a volé la vie d'une fillette de 10 ans.

«J'ai déjà eu un accident à cet endroit-là et c'est toujours la même histoire. On se fait rentrer dedans ou on se fait couper», a dénoncé un résident de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au Saguenay.

La présence d'un seul feu clignotant ne semble pas suffisante pour ralentir le trafic, limité à 80 km/h. L'une des frustrations des usagers de la route est la présence d'une épicerie et d'une station-service situées à proximité et qui oblige la clientèle à tourner à gauche à l'intersection, coupant ainsi le trafic. Certains conducteurs évitent tout simplement de tenter leur chance, par peur de se faire couper.

«Quand je vois qu'il y a trop d'autos, je continue à l'intersection suivante pour virer au feu de circulation. J'ai juste trop peur», a indiqué un autre résident.

Les habitants du secteur préféreraient de loin l'aménagement d'un carrefour giratoire ou, au minimum, l'installation d'un feu de circulation.

«Ça fait 20 ans qu'on interpelle le [ministère des Transports du Québec]», a déploré le maire de la ville, André Fortin.

«On nous a déjà dit que cette intersection était prioritaire, mais là, j'imagine qu'il y aura des travaux bientôt», a-t-il ironisé, en parlant du décès de la petite Larissa.

Mais plus sérieusement, le maire ne semble pas très confiant. «Maintenant, ça peut prendre deux, trois ou quatre ans. Il y aura une enquête du coroner, donc j'imagine que rien ne va bouger d'ici là», a ajouté le maire.

Jeudi après-midi, deux panneaux lumineux ont été installés à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, dont l'un à 500 mètres des lieux de l'accident. Ces panneaux sont censés rappeler aux conducteurs de ralentir et de se montrer prudents.

Le député du Lac-Saint-Jean, le caquiste Éric Girard, soutient que des actions plus déterminantes seront prises prochainement, comme une présence policière accrue au cours des semaines suivantes.

«On travaille le dossier avec le ministère des Transports et c'est clair que des correctifs devront être apportés, a affirmé le caquiste. On ne veut plus jamais qu'un autre événement semblable se reproduise.»

Avec la collaboration de Jean Houle