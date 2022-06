Relance de Nemaska Lithium: Québec investit 80 M$

Québec a débloqué une enveloppe de 80 millions $ pour Nemaska Lithium afin de relancer le projet de construction d’une mine dans le Nord-du-Québec et d’une usine de traitement du lithium à Bécancour, au Centre-du-Québec.

«Nous soutenons aujourd’hui un pilier important de notre filière batterie. L’usine de Nemaska Lithium pourra faire une deuxième transformation de notre lithium en sel de haute pureté et ainsi approvisionner les industriels qui s’installent à Bécancour», a indiqué jeudi par communiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

La participation du gouvernement servira à poursuivre les études et les travaux de préparation à la construction.

Évalué à 1,5 milliard $, le projet devrait générer 410 emplois à terme pour l’exploitation du site minier et des usines.

«La transition énergétique et l’électrification des transports génèrent des besoins croissants en lithium, et le Québec doit profiter au maximum de ces occasions de développement», a souligné le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

Une levée de financement est prévue au début de 2023. Une fois le financement complété, les travaux devraient reprendre à la mine et débuter à l’usine dans l’objectif d’une mise en service en 2025.

Rappelons que les actifs de Nemaska Lithium ont été acquis en 2020 en parts égales par Investissement Québec alors que l’entreprise était sous la protection de ses créanciers.