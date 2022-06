Rendement négatif de 1,1 % pour le Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ a enregistré un résultat négatif de 0,2 G$ pour l’exercice annuel clos le 31 mai, en dépit d’un rendement 9,1 % du portefeuille des investissements privés.

Avec un rendement annuel de -1,1 %, la valeur de l’action a atteint 56,61 $ à l’issue de l’exercice 2021-2022.

En revanche, l’actif net du Fonds FTQ s’est établi à 17,4 milliards $, légèrement en hausse par rapport au résultat d’il y a une année plus tôt.

À la date de clôture de l’exercice 2021-2022, les rendements composés annuels à l’actionnaire (sans tenir compte des crédits d’impôt) sont de -1,1 % pour 1 an, 6,2 % pour 3 ans, 6,8 % pour 5 ans et 7,1 % pour 10 ans.

Le Fonds, qui compte 748 371 actionnaires-épargnants, a investi plus de 1,4 milliard $ dans l’économie du Québec au cours de l’exercice considéré.

«Le rendement annuel de 9,1 % des investissements privés a permis de contrer en partie l'effet des marchés boursiers et obligataires», a indiqué jeudi Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

«Malgré les turbulences de l'économie des derniers mois, on reste confiant sur la capacité du Fonds d'offrir un rendement à long terme raisonnable», a expliqué Béïque.