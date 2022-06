Soupçonnée d'avoir tué l'ex de son copain, une prof de yoga arrêtée après 43 jours

Après 43 jours de cavale, une Américaine, qui est soupçonnée d’avoir tué l’ex-amoureuse de son petit ami, a été retrouvée mercredi au Costa Rica.

Repérée dans une auberge jeunesse dans la province de Puntarenas, Kaitlin Marie Armstrong, une professeure de yoga, sera déportée aux États-Unis.

Le 11 mai dernier, Mme Armstrong, 34 ans, aurait tiré sur Anna Moriah "Mo" Wilson, une cycliste professionnelle de 25 ans, au Texas. Les enquêteurs croient qu’il s’agirait d’un acte de jalousie.

La sportive avait déjà fréquenté, d’octobre à novembre 2021, Colin Strickland, également un cycliste professionnel et petit ami de Kaitlin Marie Armstrong. À ce moment-là, M. Strickland et Mme Armstrong n’étaient plus ensemble.

Quelques jours plus tard, le 17 mai, la police lance un avis de recherche pour homicide à l’endroit de Mme Armstrong. Le lendemain, cette dernière utilise un faux passeport afin de prendre un vol en direction de San José au Costa Rica.

Rappel des événements

Le jour de sa mort, le 11 mai, Mme Wilson raconte à ses amies qu’elle a planifié de se baigner avec M. Strickland. Après la baignade, les deux vont souper, selon les dires de monsieur.

À la fin de la soirée, il la ramène chez l’une de ses amies, où elle restait temporairement pour se préparer à une course. Mais, elle n’entre pas à l’intérieur de la demeure.

Un peu avant 22h, la jeune femme est retrouvée morte, avec plusieurs blessures causées par balle.

Le 19 mai, Colin Strickland admet avoir caché les textos échangés entre lui et Mme Wilson.

Selon un pronostiqueur, Mme Armstrong aurait cru que M. Strickland et la jeune femme de 25 ans se fréquentaient toujours en janvier 2022.

Kaitlin Marie Armstrong l’aurait même contactée à plusieurs reprises pour lui dire de ne pas approcher son petit ami, d’après un proche de Mme Armstrong.

Toutefois, la famille de Mme Wilson dit qu’elle n’était pas dans une relation amoureuse au moment de sa mort.