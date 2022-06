Un voisin instable effraie tout un quartier depuis des années

Des citoyens de Kedgwick au Nouveau-Brunswick vivent l’enfer depuis plusieurs années, en raison du comportement instable d’un de leur voisin.

Depuis des années, un homme dans la quarantaine au lourd passé de troubles mentaux et de consommation de drogue sème la peur dans le rang Michaud. Une peur que les citoyens n’endurent plus.

«Comme tout le monde, on est tanné de la situation, parce que là c’est rendu qu’on a pu la paix. On est rendu une rue d’attraction», affirme Raoul Croussette, un résident du secteur.

L’homme en question dérange le voisinage avec des actes imprévisibles.

«Il est tout le temps tout nu, c’est épeurant. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver! Il se promène avec une hache ou avec un couteau. Il crie toute la nuit, il crie à pleine tête, on l’attend d’ici crier, ça n’a plus d’allure!»

Par peur d’avoir affaire à lui, certains citoyens ont dû cesser certaines activités.

«Marcher. Je ne peux plus marcher. Je vais marcher pas loin et puis je vire de bord et je reviens ici. Je retourne chez moi, j’ai tout le temps peur qu’il sorte du bois», mentionne une habitante du secteur.

Pistes de solution

Pendant que les citoyens s’inquiètent pour leur sécurité et celle de l’homme en question, la Ville tente de mettre en place des solutions pour régler le problème.

«Un conseiller a été attitré à ce dossier-là, pas juste ce dossier-là, mais regarder pour trouver une solution parce que ça fait belle lurette que ça traîne. On a commencé à avoir des rencontres avec les intervenants» , relate le maire de Kedgwick, Éric Gagnon.

L’édile affirme que les gestes de l’individu ne sont pas exclusivement réservés au rang Michaud.

«C’est dans toute notre communauté [...] Ça nous met dans une situation qui n’est pas acceptable (...) je comprends la population.»

La Ville a déjà fait affaire avec plusieurs professionnels pour tenter de régler le problème, mais sans succès.

«On a essayé d’assoir les intervenants à la même table pour qu’on puisse vraiment arriver à une solution parce qu’il y avait tout le temps quelque chose. Et bien on ne peut pas en parler à cause que c’est confidentiel», constate le maire.

«Au niveau des policiers ont à aucun problème, mais c’est après ça qu’on a un problème et il faut que ça arrête. Pas la semaine prochaine, il faut que ça arrête avant qu’il arrive quelque chose.»