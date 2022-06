Une centaine de personnes sans logis en Estrie et au Centre-du-Québec

Des dizaines de familles de l'Estrie et du Centre-du-Québec se retrouveront à la rue dans la nuit de jeudi à vendredi, en raison de la crise du logement.

À Sherbrooke, ce sont cinq familles de plus que l'an dernier qui se retrouveront sans logis le 1er juillet. Au total, on prévoit 51 ménages sans logement, dont 10 familles et 41 personnes vivant seules, selon l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS).

À Victoriaville, la situation n'est guère plus réjouissante alors qu'on totalise 32 ménages sans logis, dont 22 personnes vivant seules et 10 familles. Une vingtaine d'enfants se retrouveront donc à la rue.

Du côté de Drummondville, la situation est préoccupante, mais temporairement réglée puisque 167 ménages recherchent activement un logement, tout en ayant trouvé une solution à court terme. Toutefois, six ménages se retrouveront sans toit pour les abriter.

Les organismes communautaires qualifient de «crise sociale» la situation et clament que les gouvernements en sont les «uniques responsables». Selon eux, malgré l'annonce de la création de 300 logements sur cinq ans, la situation ne se résorbera pas de sitôt.

Avec la collaboration de Jean-François Desbiens