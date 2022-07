Une plage idéale revitalisée au Lac-à-la-Tortue

Les résidents du secteur du Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan, ont maintenant droit à une plage idéale qui refait peau neuve, après des années à être laissée à l'abandon.

La Ville de Shawinigan inaugure notamment de nouvelles installations grâce au budget participatif de 2020.

«Il avait déjà été présenté l'année précédente, mais on n'avait pas remporté, alors j'avais décidé de réessayer une deuxième année et puis c'est avec fierté de voir que les gens ont voté pour», a mentionné l'instigatrice du projet et résidente du coin, Nathalie Côté.

Des jeux d'eau, de la végétation ainsi que des panneaux d'information résumant la faune et la flore du lac ont été installés.

«Ça répond à la demande des gens parce que là, les gens voient les plantes aquatiques qu'il y a dans le lac et la faune du lac. Donc, ce sont des questionnements du monde, pas juste du Lac-à-la-Tortue, des touristes aussi», a expliqué l'autre instigateur du projet de végétalisation, Robert Houle.

«Du côté du Lac-à-la-Tortue, il y a une super belle mobilisation. Deux projets ont été acceptés, c'est-à-dire celui des jeux d'eau et celui de la végétalisation. On souhaite pour les prochaines années continuer le projet de budget participatif», a affirmé le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Ces projets totalisent 250 000 dollars. Un investissement qui fera un grand bien au secteur qui avait été délaissé depuis quelques années.

L'Association de la Protection du Lac-à-la-Tortue (APL) a déjà réalisé plusieurs initiatives dernièrement. Par exemple, l'ajout de tables à pique-nique, au grand bonheur des citoyens.

«Ils ont enlevé le lifeguard et ont arrêté d'entretenir le côté plage. L'APL, on a forcé pour rénover la plage, enlever les herbages qu'il y avait sur la plage parce que ça poussait depuis longtemps et puis ç’a été un travail avec beaucoup de bénévoles », raconte le président de l'APL et citoyen du secteur, Sylvain Frigon.

D'autres projets sont aussi sur la table comme la possibilité d'ajouter une offre alimentaire, la location d'embarcations nautiques ainsi que l'installation de quais.