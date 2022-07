Des ambulanciers en grève générale illimitée

Des ambulanciers de partout au Québec ont enclenché vendredi une grève générale illimitée.

Ainsi, les membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) augmentent leurs moyens de pression. Leur travail étant essentiel, les ambulanciers devront respecter les paramètres établis par le Tribunal administratif du travail. Les services urgents seront donc maintenus. Les services non urgents seront maintenus sur un horaire plus restreint. Par exemple, les retours de patients à domicile seront effectués de 8h à 17h seulement.

«Les moyens de pression touchent essentiellement des tâches administratives et forcent ainsi les employeurs et leurs cadres à exécuter ces tâches», a expliqué le président de la FPHQ, Daniel Chouinard, dans un courriel envoyé à l’Agence QMI. Ce dernier a également précisé que les ambulanciers n’effectuent plus la facturation des transports en ambulance et qu’une partie des formulaires de rapports préhospitaliers n’est plus remplie.

«Nous allons également perturber les sorties politiques qui seront bientôt nombreuses en vue des prochaines élections, de beaux véhicules jaunes seront présents et bruyants partout au Québec pour rappeler au gouvernement que les paramédics en ont assez de ne pas être reconnus comme des acteurs essentiels du [réseau de la santé]», a-t-il ajouté.

Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2022, les ambulanciers sont en négociation avec le gouvernement depuis septembre 2021. Au cœur du conflit, on retrouve les conditions salariales qui demeurent inférieures à celles des autres professions d’urgence, comme les policiers, les pompiers et les infirmières.

«Nous irons jusqu’au bout de nos demandes, un point c’est tout! Nous tiendrons la grève le temps qu’il faudra et sommes prêts à augmenter la pression. La reconnaissance de notre profession, c’est maintenant!» a dit le président de la FPHQ, Daniel Chouinard, par voie de communiqué.