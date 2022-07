Kanye West a-t-il plagié?

Kanye West est poursuivi pour violation du droit d'auteur pour avoir prétendument samplé une chanson sans autorisation sur son titre Flowers de Donda 2.

Le rappeur, dont le nom légal est également Ye, est accusé d'avoir utilisé le titre house Move Your Body, de Marshall Jefferson (1986), sur Flowers sans avoir obtenu d'autorisation ni payé de droits.

La plainte, déposée par l'éditeur de Jefferson, Ultra International Music Publishing, à New York mercredi, allègue que Kanye West et ses représentants ont reconnu que Move Your Body a été samplé dans Flowers sans autorisation ni compensation financière. Ils affirment que le sample est répété «au moins 22 fois tout au long» de Flowers.

«La conduite des défendeurs est intentionnelle et délibérée», peut-on lire dans la plainte, selon Billboard. «Les défendeurs savent et ont été informés qu'ils ne possèdent pas de licence pour utiliser la composition dans l'œuvre non autorisée, et pourtant ils continuent à violer délibérément dans un mépris flagrant des droits de propriété de UIMP», affirment-ils.

Les dirigeants d'Ultra demandent une injonction pour empêcher Kanye West et les autres défendeurs (accusés) de continuer à porter atteinte à Move Your Body. Ils souhaitent également que les profits et les dommages soient déterminés lors d'un procès ou que le maximum légal pour des dommages-intérêts (150 000 dollars par infraction) soit versé.

Kanye West a sorti Donda 2 en février (22) exclusivement sur son Stem Player, un appareil musical, sorte de baladeur MP3 vendu par l’artiste, qui permet aux utilisateurs d'isoler des parties de chansons. Alex Klein, le co-créateur du Stem Player, a également été désigné comme défendeur, ainsi que sa société Kano Computing Limited.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur de Stronger est poursuivi pour un sample. Plus récemment, il a été poursuivi par l'évêque David P. Moten en mai pour avoir prétendument samplé l'un de ses sermons sur Come to Life, un titre de son album Donda sorti en 2021.

Kanye West n'a pas encore répondu publiquement à cette action en justice.