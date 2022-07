L’avocat de Britney Spears accuse d’intimidation le père de la chanteuse

Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, a accusé Jamie Spears d'essayer d’«intimider» sa fille en lui demandant de se soumettre à une «déposition de vengeance».

Fin mai, Mathew Rosengart a déposé une requête visant à obliger Jamie Spears à se soumettre à une déposition, au cours de laquelle il devra répondre sous serment à des questions sur sa conduite en tant que tuteur de Britney. Il s’oppose également à sa demande de faire payer ses frais de justice par Britney Spears. Aujourd’hui, il accuse les conseillers juridiques du père d'utiliser des tactiques d'obstruction et de tergiversation pour esquiver sa requête de déposition.

L’équipe juridique de Jamie Spears a contre-attaqué ce mois-ci en accusant Britney d’esquiver leurs demandes de déposition, car ils veulent l’interroger sous serment au sujet des «affirmations incendiaires et non fondées» qu’elle a faites contre son père sur les réseaux sociaux.

Dans sa dernière déposition à la Cour supérieure de Los Angeles, Mathew Rosengart a accusé Jamie Spears de chercher à se «venger» de Britney par le biais d'une «déposition fictive». «Il cherche maintenant, sans aucune base légitime et de bonne foi, à obtenir une déposition fictive de sa fille, tout cela dans le but de la bouleverser et de l’intimider», a-t-il écrit dans la plainte, rapporte Variety.

L’avocat a demandé au tribunal de rejeter la demande de Jamie Spears pour ce qu’il appelle une «déposition de vengeance» de la chanteuse Toxic. La prochaine audience sur cette question aura lieu le 13 juillet.

Qualifiant Jamie Spears d’«indigne» et la demande de déposition de «coup particulièrement bas, même venant de lui», Mathew Rosengart a déclaré que Jamie Spears «refuse de simplement s’en aller, comme il le devrait, et comme tout homme ou père décent le ferait».

«Au lieu de cela, a-t-il poursuivi, il a choisi d'accumuler des frais de justice, d’abuser du système juridique et d'entamer une bataille qu'il ne peut pas gagner – tout cela à des fins inappropriées, tout en essayant futilement de réhabiliter sa réputation, qu'il a lui-même irrémédiablement détruite depuis longtemps.»

En septembre de l’année dernière, Jamie Spears a été suspendu des fonctions de tuteur de Britney, qu’il remplissait depuis treize ans, peu avant qu'il n’y soit mis fin en novembre 2021.